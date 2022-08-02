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Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi

Erzurum'da bir vatandaşın CHP-HDP ilişkisine tepki göstermesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin" dedi.

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Meclis'in tatile girmesiyle birlikte grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı alan CHP bugün Erzurum'daydı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya gelerek bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu etkinlik kapsamında esnafı da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi
Ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu, bir Erzurumlunun tepkisiyle karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nu HDP ile ittifak yaptığı konusunda eleştiren vatandaş, CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu söyledi. Vatandaş, "Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?" diye sordu.

"Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin"
Kılıçdaroğlu eleştiriyi kabul etmeyerek "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

"Çık de ki 'ben cumhurbaşkanı adayıyım'. Diyemiyorsun"
Bunun üzerine Erzurumlu Amca cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu dile getirdi.

Kendisine "Peki 6'lı masa ile niye ittifak kuruyorsun? Direktmen çık de ki 'ben cumhurbaşkanı adayıyım'. Diyemiyorsun." sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu ise HDP'nin 6'lı masada olmadığını belirterek cumhurbaşkanı adayını 6'lı masa'da belirleyeceklerini kendisinin tek başına buna karar vermediğini söyledi.

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