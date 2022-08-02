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Tahıl sevkiyatının ilk gemisi 'RAZONİ' İstanbul Boğazı'na ulaştı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." bilgisi verildi.

27 bin ton mısır taşıyan geminin İstanbul açıklarına demirlemesinin ardından, denetim süreci başlayacak. Müşterek heyet, Sahil güvenlik komutanlığı tarafından bekleme sahasına götürülecek ve güverteye çıkacak.

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