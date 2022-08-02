BIST 2.648
DOLAR 17,94
EURO 18,25
ALTIN 1.016,84
HABER /  GÜNCEL

Fethiye’de kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Fethiye’de kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Abone ol

Olay, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir grup yabancı uyruklu şahıs telefon alış verişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, grup sopalarla kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kavganın ardından olay yerinen ayrılan kişilerin tespiti için, ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

 Emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli “Kamu düzenini tehdit” suçundan Muğla Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne yollandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi'nin ziyareti 'provokasyon'
Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi'nin ziyareti 'provokasyon'
Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı: 'Ölmedi deyin yalvarırım'
Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı: 'Ölmedi deyin yalvarırım'
Galatasaray'a yeni transfer Leo Dubois'ten kötü haber!
Galatasaray'a yeni transfer Leo Dubois'ten kötü haber!
Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi
Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi
Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi 'RAZONİ' İstanbul Boğazı'na ulaştı!
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi 'RAZONİ' İstanbul Boğazı'na ulaştı!
Fenerbahçe transferi duyurdu: Ezgjan Alioski imzayı attı
Fenerbahçe transferi duyurdu: Ezgjan Alioski imzayı attı
Bakanlık harekete geçti! Sağlık çalışanlarının özlük hakları yeniden düzenlenecek
Bakanlık harekete geçti! Sağlık çalışanlarının özlük hakları yeniden düzenlenecek
Aydın'da AVM’de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Aydın'da AVM’de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı