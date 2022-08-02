Galatasaray'a yeni transfer Leo Dubois'ten kötü haber!

Galatasaray, defans oyuncusu Leo Dubois'in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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Galatasaray'dan, yeni transfer Leo Dubois'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Avusturya’da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois’nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.