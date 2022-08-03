ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

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31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Skandal iddianın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

Erdoğan, inceleme talimatı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların hedefi olan soruların incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin talimat verdi.

Görevden alındı

Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alındı.

Halis Aygün kimdir

1968 Giresun doğumlu Halis Aygün, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirildi.