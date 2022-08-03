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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 35 yaşındaki kaleci için harekete geçti

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 35 yaşındaki kaleci için harekete geçti

Elinde iki kalecisi bulunan ve kaleye transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan İtalyan file bekçisi Salvatore Sirigu'yı gündemine aldı.

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Fenerbahçe'de Transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Altay Bayındır'ın kısa süreli sakatlığı da kaleci transferini zorunlu hale getirdi.

Önceliği yerli kaleciye veren sarı lacivertliler bir sonuç alamazsa yabancı kaleci transferine yönelecek.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, boşta olan 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı.

Bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu son olarak Genoa'da forma giydi.

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