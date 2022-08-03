BIST 2.648
DOLAR 17,94
EURO 18,29
ALTIN 1.020,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Umre mevsiminin başlamasıyla Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Umre mevsiminin başlamasıyla Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Haremeyn İşleri Başkanlığı, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu.

Abone ol

Haremeyn İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabında, "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı." ifadesiyle, bariyerleri kaldırma çalışmalarından görseller paylaşıldı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Haremeyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yaptığı yazılı açıklamada, "umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.

Sudeysi, Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması kararının özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimi, Kabe'nin etrafına bariyerleri ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2020'de koymuştu. Kovid-19 salgınının seyrine göre dönem dönem kaldırılıp yeniden konulan bariyerler, 2022 hac mevsiminde de Kabe'nin çevresinde mevcuttu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de lüks araç hurdaya döndü 5 kişi yaralandı
Eskişehir'de lüks araç hurdaya döndü 5 kişi yaralandı
Pelosi’nin Tayvan ziyareti piyasaları sarstı!
Pelosi’nin Tayvan ziyareti piyasaları sarstı!
Süper Lig'in başlamasına günler kala flaş iddia! Fatih Karagümrük lig'den çekilebilir
Süper Lig'in başlamasına günler kala flaş iddia! Fatih Karagümrük lig'den çekilebilir
Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a övgü
Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a övgü
Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı dehşet saçtı: Önce polisi vurdu sonra intihar etti
Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı dehşet saçtı: Önce polisi vurdu sonra intihar etti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: “Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ’cüleri doldurdun
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: “Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ’cüleri doldurdun
Ukrayna 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardı
Ukrayna 53 yerleşim yerini Rus işgalinden kurtardı
James Webb Teleskobu Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi
James Webb Teleskobu Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi
Demirtaş'tan skandal sözler! Türkiye'ye 'işgalci' ithamında bulundu!
Demirtaş'tan skandal sözler! Türkiye'ye 'işgalci' ithamında bulundu!