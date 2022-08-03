Süper Lig'in başlamasına günler kala flaş iddia! Fatih Karagümrük lig'den çekilebilir

Lig'in başlamasına günler kala Vavacars Fatih Karagümrük'ün stat ve tesis sorununu çözememesinden dolayı Süper Lig'den çekileceği iddia edildi. İşte detaylar...

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Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük için şok bir iddia ortaya atıldı. Trtspor yorumcusu Barış Yurduseven, stat ve tesis sorununu çözmeyen Karagümrük'ün Süper Lig'den çekilebileceğini söyledi.

"Süleyman Hurma çok üzgün bir durumda"

İleri Üçlü isimli programda konuşan Yurduseven, "Karagümrük ligden çekilmeyi veya devredilmeyi düşünüyor. Başkan Süleyman Hurma çok üzgün bir durumda" dedi.

Karagümrük, teknik direktörlüğe İtalyan efsanesi Andrea Pirlo'yu getirmişti. Takım geçen sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadı.

Fatih Karagümrük'ün kullanacağı stat henüz belli değil

Öte yandan yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 8 İstanbul takımından 5'inin kendi stadyumu var. Başakşehir maçlarını Fatih Terim Stadı'nda; Beşiktaş, Vodafona Park'ta; Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda; Galatasaray, Nef Stadı'nda; Kasımpaşa ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynuyor.

1. Lig'de mücadele ederken Vefa Stadı'nı kullanan Fatih Karagümrük, Süper Lig kriterlerini karşılamadığı için geçen sezon TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kiralamış ve iç saha maçlarını burada oynamıştı. Yeni sezonda kullanacağı stat ise henüz belli değil.

Süleyman Hurma: "Stat yapamazsam başkanlığı bırakırım"

VavaCars Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, stat konusunda daha önce yaptığı açıklamada; "Kısa vadede hedefim Karagümrük'le 1-2 yıl içinde Avrupa kupalarına katılmak. Tesis ve stadyum yaparsak çok daha büyük hedeflerin peşinden koşabiliriz, Sporting gibi takımların seviyesine gelebiliriz. Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok. Bir gün Olimpiyat Stadı'nda, bir gün Vefa Stadı'nda bir gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Bir çok yetkiliyle konuştuk. Spor Bakanı'ndan Allah razı olsun tesis için Arnavutköy'de bir yer belirlendi. Stat için ise henüz bir mesafe alamadık. 1926 kurulan bir kulübün stadının olmaması kabul edilemez... Eğer bunu beceremezsem, kulübü bunu yapacak birilerine bırakırım. Bu konuda çok örseleniyorum. Her gün antrenmanı nerede yapacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde kulübü yönetmek çok zor. Bu beni çok yıpratıyor. Kaç oyuncuyu bu yüzden transfer edemedim, kaç futbolcu bu yüzden ayrılmak istedi... Bu beni çok üzüyor. Kimseyi kırmadan, üzmeden bunu bu kadar anlatabiliyorum. İstanbul'da stat yapacak büyüklükte bir arazi almamız mümkün değil, ancak devlet bunu verebilir. Diğer kulüplere yapıldığı gibi." diye konuştu.