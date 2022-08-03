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'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da

'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da

TTB verilerine göre temmuz ayında hekimler göçü rekor tazeledi. 101’i pratisyen hekim olmak üzere 231 hekim yurtdışında çalışmak için gerekli olan “iyi hal belgesi”ni aldı. En büyük kayıp ise İstanbul’da.

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Yükseköğrenim sisteminde en yüksek puanları alarak en uzun eğitimi gören hekimler, Türkiye’yi terk ediyor. Pandemi sonrasında daha da stratejik hale gelen sağlıkta en büyük insan kaynağı, Türkiye dışında yaşamak için Avrupa, Amerika ve İngiltere’deki sağlık sistemlerinin sınavlarına giriyor.

Türk hekimler, bu sınavları en hızlı geçen yabancı sağlık çalışanları olarak gelişmiş ülkelerde dikkat çeken bir başarı gösteriyor. Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, “İyi Hal Belgesi” alan hekim sayısı, temmuz ayında rekor tazeledi. Türk Tabipler Birliği verilerine göre temmuzda 231 hekim, yurtdışında çalışma vizesi sayılan iyi hal belgesi aldı.

2022’nin yedi aylık sürecinde bu belgeyi alarak yurtdışına göçmeye hazırlanan hekim sayısı 1402’ye ulaştı. 2021’in tamamında iyi hal belgesi alan hekim sayısı ilk yedi ayda yakalanmış oldu. TTB, yılsonuna kadar 2 bin 500 ila 3 bin hekimin Türkiye’ye terk etme hazırlığında olduğunu belirtti.

Şiddet, çalışma koşulları ve kiralar
Gerek sağlıkta şiddet olaylarının artması, gerek iş koşulları nedeniyle uzun süredir yeni bir çalışma modeli getirilmesi taleplerini dile getiren hekimleri zorlayan başlıklara artan kira fiyatları da eklendi. TTB’den Prof. Dr. Vedat Bulut, hekimlerin özellikle büyük şehirlerde kira giderlerini karşılayamadıklarını, son dönemde bu sorunun Anadolu’da da hissedilmeye başlandığını söyledi.

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