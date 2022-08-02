Güneşteki patlamaların şiddeti artıyor! Etkisi dünyayı vuracak...
ABD'de uzmanların incelemesi sonrası güneş üzerindeki yüzey patlamalarının arttığı ve patlamalar sonrası güneş fırtınasının dünyadaki elektronik cihazları etkileyebileceğini açıklandı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yaptığı son incelemelerin ardından güneşin üzerindeki bir delikte yüzey patlamaları olduğu ve bu patlamaların şiddetinin arttığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre küçük bir jeomanyetik fırtınanın 3 Ağustos tarihinde dünyaya ulaşacağı ve bazı elektronik cihazların bu durumdan etkilenebileceği belirtildi.
Uzmanların bildirdiğine göre bir G-1 fırtınası, elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatabiliyor ve uyduları etkileyebiliyor. Ayrıca, Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde auroraları etkileyerek Kanada ve Alaska gibi ülkelerde Kuzey Işıkları’nın görülmesine neden olabiliyor.
Güneşin yüzeyinde koronal delik
NOAA uzmanlarının bildirdiğine göre jeomanyetik fırtına, Güneş’in yüzünün güneybatı bölgesindeki gaz halindeki malzeme püskürten bir koronal delikten kaynaklanıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mike Cook, deliğin Güneş rüzgarlarını bir akışta çekerek fırtınanın hızını artırdığını söyledi.