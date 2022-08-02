Güneşteki patlamaların şiddeti artıyor! Etkisi dünyayı vuracak...

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yaptığı son incelemelerin ardından güneşin üzerindeki bir delikte yüzey patlamaları olduğu ve bu patlamaların şiddetinin arttığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre küçük bir jeomanyetik fırtınanın 3 Ağustos tarihinde dünyaya ulaşacağı ve bazı elektronik cihazların bu durumdan etkilenebileceği belirtildi.