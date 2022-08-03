Öğrencisine 'çılgınca şeyler' teklif etti! Tacizci orkestra şefinin mesajları ortaya çıktı
İSTANBUL'da orkestra şefi Samuel Gomez Matus, ders verdiği Hazal A.'yı taciz etti. 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız' diyerek skandal teklifte bulunan tacizci şefin, yaşananlar sonrasında attığı mesajlar ortaya çıktı.
İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı Barış İçin Müzik Vakfı'nda enstrüman eğitimi almaya başlayan Hazal A.(24), 13 yaşında orkestrada çalmaya başladı. Hazal burada tanıştığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'tan(33) çello eğitimi görmeye başladı.
Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.
"Öpüşerek başlamalıyız"
Genç kadın, yaşadığı tacizi, "Sohbet sırasında cinsel sorular sormaya başladı. Sürekli cinsellikle ilgili sorular soruyordu. Sözlü taciz yerini fiziksel temasa bırakınca şoka girip evden çıkmak istedim. 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek bana engel olmaya çalıştı. Paniğe kapılıp kendimi hızlıca dışarı attım." diyerek anlattı.
Genç kadın sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden çıktı. Yıllarca birlikte müzik yaptığı eğitmeni olaydan sonra genç kadını defalarca kez arayıp çok sayıda "pişmanlık" mesajları attı.