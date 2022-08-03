Öğrencisine 'çılgınca şeyler' teklif etti! Tacizci orkestra şefinin mesajları ortaya çıktı

"Öpüşerek başlamalıyız"

Genç kadın, yaşadığı tacizi, "Sohbet sırasında cinsel sorular sormaya başladı. Sürekli cinsellikle ilgili sorular soruyordu. Sözlü taciz yerini fiziksel temasa bırakınca şoka girip evden çıkmak istedim. 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek bana engel olmaya çalıştı. Paniğe kapılıp kendimi hızlıca dışarı attım." diyerek anlattı.