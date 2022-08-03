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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı sosyal konut projesinin detayları ortaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı sosyal konut projesinin detayları ortaya çıkıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları belli oluyor. Yüzde 10 peşinat isteneceği, 15 yıl vadeli olacağı, başvuranların üzerine kayıtlı gayrimenkul olmayacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan kira ve ev fiyatlarına karşılık olarak kabine toplantısının ardından açıkladığı TOKİ’nin proje kapsamında 81 ilde en az 150 bin sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor.

Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak.

Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 15 yıla varan vade seçenekleriyle ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak.

2+1 ve 3+1 olacak
Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10’u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

Kurum: Konut ve kira fiyatlarında gerileme olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesiyle ilgili dün yaptığı açıklamada “Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" demişti.

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