Meyve sebzede enflasyonla birlikte kış zammı alarmı! Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda karar

Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Gıda Komitesi'nin gündeminde enflasyon sebebiyle yükseliş gösteren gıda fiyatlarının kış mevsiminde ne olacağı vardı. Kışın sebze meyveye erişimin zorlaşmaması için alınacak tedbirler karara bağlandı.

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Kış aylarında artan sebze ve meyve fiyatlarına yönelik tedbirler Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından masaya yatırıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapılacağını duyurdu. Ayrıca hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışı ile ilgili de kritik bir karar alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirlerin tartışıldığı ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullanıldı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATI'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gida fiyatlarının seyri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

Kış aylarında sebze fiyatlarında artış için tedbir Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirler tartışılmış ve yol haritası oluşturulmuştur.

Hal konusu masaya yatırıldı

Komitede, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dâhilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulanmıştır.

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahil fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirmesi paylaşılmıştır.”