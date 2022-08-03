Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraf sürprizi! Daha önce görmemişti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör’den çok anlamlı bir hediye aldığını yazdı. İşte Erdoğan'ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları...
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Erdoğan’ın Ordu ziyaretinden detayları yazdı. Selvi yazısında şöyle aktardı "Bu tür gezilerde bir de özel anlar olur. Objektiflere yansımayan özel paylaşımlar yaşanır. Size ondan söz etmek istiyorum. Erdoğan Ordu’dayken İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör’den çok anlamlı bir hediye alıyor. Hüdaver Güngör ile Erdoğan 1966-1973 arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde aynı sınıfta birlikte okumuş. Erdoğan’a o dönemlere ilişkin siyah beyaz fotoğrafların bulunduğu albümü takdim ediyor."
Arkadaşı Erdoğan'ı anlatıyor
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu aracılığıyla ulaştığım Hüdaver Güngör’le sınıf arkadaşı Erdoğan’ı konuştum. “Aynı sınıfta okuduk. İmam hatipliler olarak aramızda ayrı bir samimiyet, ayrı bir bağ vardı. Birbirimizden hiç kopmadık” diye söze başladı. Hüdaver Güngör’den sınıf arkadaşı Erdoğan’ı anlatmasını istedim.
Hitabeti çok kuvvetliydi
Hüdaver Güngör, “Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda ‘İmam Hatip’i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen’le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl’dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı” diye anlattı.
Bu da arkadaşlarıyla bir gezide. Suyun kenarında fotoğraf çektirilirken Erdoğan dahil hepsi takım elbiseli.
Hüdaver Güngör’le albümdeki siyah beyaz kareler üzerinden bir yolculuğa çıktık. İmam hatip öğrencileri bir bahçede cemaatle namaz kıldıktan sonra elleri dua için kaldırılmış. Erdoğan’ı Erdoğan yapan özelliklerinden biri de bu. Hangi makamda olursa olsun, ister başbakan ister cumhurbaşkanı. Kulluk borcunu hiçbir zaman ihmal etmedi. Başı secdede, eli Rabbine açık olarak duada oldu.