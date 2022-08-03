Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraf sürprizi! Daha önce görmemişti

Hitabeti çok kuvvetliydi

Hüdaver Güngör, “Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda ‘İmam Hatip’i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen’le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl’dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı” diye anlattı.

Bu da arkadaşlarıyla bir gezide. Suyun kenarında fotoğraf çektirilirken Erdoğan dahil hepsi takım elbiseli.