Çin gözünü kararttı! Şok harita yayınlandı! Dört koldan ablukaya aldılar! Geliyor gelmekte olan...

ÇİN-ABD gerilimi artıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Çin’in tehditlerini umursamadı, Tayvan’ı ziyaret etti. İki ülke, havada ve denizde gövde gösterisi yaptı. Çeyrek asır sonra Tayvan'a ayak basan en üst düzey ABD'li olan Nancy Pelosi, adayı yüzüstü bırakmayacaklarını söyledi. Gözünü karartan Çin ordusu ise Tayvan'ı her yönden abluka altına aldı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin ile ABD arasında gerilime yol açan Tayvan ziyaretini gerçekleştirdi. Tayvan ordusu, Pelosi’nin uçağı Taipe’ye doğru uçarken Tayvan ordusu teyakkuz durumu ilan etti. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu ve hem savaş uçaklarını hem de savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Bununla birlikte Japonya’daki ABD üssünden kalkan 8 savaş jeti, Pelosi’nin uçağını korumak üzere havalandı.

Kritik ziyaret öncesi harp ﬁlosuyla Singapur’dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde hareket eden ABD’nin Ronald Reagan savaş gemisi de Tayvan’ın güneydoğusuna ulaştıktan sonra Pelosi’nin uçağı, Taipei’deki Songşan Havalimanına indi. Çin’in daha önce “vururuz” diye tehdit ettiği Pelosi, böylece 25 yıl aradan sonra Ada’yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

Meydan okuma gibi bildiri

Nancy Pelosi ve Kongre Heyeti Üyeleri Tayvan'a vardıklarında bir bildiri yayınladı. Pelosi’nin Twitter hesabından da paylaştığı bildiride, “Ziyaret, ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Şok harita

Çin ordusu, Tayvan etrafında üç gün sürecek tatbikatına bugün başladı. Çin ve Tayvan arasındaki Tayvan Boğazı, uluslararası medya tarafından dünyanın en tehlikeli noktası olarak tanımlanıyor.

Adanın çevresindeki Çin tatbikatları, Tayvan'ın tamamen abluka altına alınması anlamına geliyor. BBC, Çin ordusunun halihazırda adayı hava ve deniz ablukasıyla çevrelediğini bildiriyor.

BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, resmi medya tarafından yayınlanan tatbikat haritasını sosyal medya hesabından retweet etti.

Pekin yönetimi, tatbikat bölgelerine herhangi bir yabancı uçak veya geminin girmemesini istiyor.

Tayvan Çin için neden önemli? Bir ada ülkesi olan Tayvan, Çin toprağıydı. Japonya’nın eline geçti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japonya’nın elinden çıktı. Ancak Çin'de iç savaş başladı. Milliyetçiler, komünist yönetime karşı Tayvan’da geçti. Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Milliyetçiler Çin’in devamı olduklarını söyledi. Dünya ise Pekin’i kabul etti. Çin, bu yüzden Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor. Tayvan ise ABD’ye yanaşıyor. Kıbrıs’ın dört katı büyüklüğünde olan Tayvan’ın dünya ticareti için kritik bir bölgede bulunuyor. Nüfusu 23 milyon civarında. Halkın yüzde 95’i Çin’den göçme. Ülkenin alfabe Çince. 841 milyarı aşan gayrisafi yurt içi hasılası ile dünyanın en büyük 21. ekonomisi. Kişi başına düşen yıllık gelir 36 bin dolar civarında. Tayvan dünyanın en büyük çip üreticisi. Pandemiyle birlikte çip krizi başlayınca Tayvan’ın önemi daha da arttı. Çin eski toprağına konmak, ABD ekonomik ve stratejik olarak kritik öneme sahip olan Tayvan’ı Çin’e kaptırmamak istiyor.

Dünya savaşı çıkar mı?

Çin’de yaşayan Türk akademisyen Dr. Nureddin Akçay’a göre Tayvan konusu Pekin açısından prestij niteliği taşıyor ve ABD’ye karşı en sıcak koz. Akçay şöyle diyor: Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyorlar, Tayvan ile diplomatik ilişki kuran ülkelerle tüm bağlarını kesiyor. Pelosi’nin ziyareti Pasifik’te yaşanan ve bugüne kadarki en büyük

kriz. Çin yönetimi en geç 2030’da Tayvan’ı Çin’e katma konusunda kararlı. ABD’nin tutumu da ortada. Her iki taraf geri adım atmayacak ve bu gerilim bütün dünyayı derinden sarsacak gelişmeler doğuracaktır. Bu durumda başta ekonomi olmak üzere bütün dünya böyle bir savaş sebebiyle sarsılır.

"Tayvan, Ukrayna olmaz"

Tayvan’ın başkenti Taipei’de yaşayan stratejist Hsiung Tao Tien de yıllardır bu tehditler altında yaşamaya alıştıklarını söyledi. Tien “Tayvan hiçbir biçimde Ukrayna gibi olmayacak. Çünkü Çin’de Tayvan sermayesi çok güçlü. Ek olarak Tayvan dünya çip üretiminin yüzde 70’e yakınını karşılıyor. Çin ordusunun Tayvan’ın altyapısını ve üretim potansiyelini hedef alma şansı yok gibi. Nüfusumuz 24 milyon ve 215 bin kişilik bir ordumuz var. Elbette Çin ile boy ölçüşebilecek güç değiliz ancak bu kriz her açıdan dünyayı etkileyen felaket olur” diye konuştu.