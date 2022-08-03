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Terör örgütü PKK birbirine girdi! Toplu infazlar başladı Duran Kalkan'ın korkusu

Terör örgütü PKK birbirine girdi! Toplu infazlar başladı Duran Kalkan'ın korkusu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, terör örgütü PKK'ya üst üste vurduğu darbeler örgüt elebaşlarını büyük korkuya soktu. Terörist başı Duran Kalkan'ın sözde emriyle "Yemin Operasyonu" başlatıldı. Terör örgütü; MİT ajanı olduklarını sandığı 65 kişiyi infaz etti, 2 bini aşkın kişiyi de alıkoydu.

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MİT ve TSK’nın etkin operasyonları ve kritik isimlerin imhası PKK terör örgütü içerisinde büyük çaplı karmaşa ve iç hesaplaşmaya sebep oldu. Örgüt; Haseke, Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Menbiç, Yarubiye, Tabka ve Resülayn bölgelerinde 2 bini aşkın kişiyi MİT ajanı gerekçesi ile alıkoydu. Terör örgütü “Yemin Operasyonu” ismini verdiği süreçte 65 kişiyi öldürdü. 

Yakınları alıkonulan yüzlerce kişi örgüt merkezlerine giderek kaçırılan aile fertlerinin bırakılmasını istedi. PKK’nın kaçırdığı kişilerden 16’sının da bölgede görev yapan gazeteci olduğu öğrenildi.

Örgütün üst düzey isimlerine yönelik toplu infaz ve alıkoyma emri ise 28 Temmuz günü PKK elebaşı Duran Kalkan tarafından verildi. Kandil’in Şahin Cilo ve Mahmut Hıdro’dan da savunma istediği öğrenildi.

Örgütün sözde üst düzey görevlileri infaz edilenler arasında
PKK tarafından infaz edilenler arasında örgütün Suriye yapılanmasında görevli sözde istihbarat, askerî meclis ve yerel meclis görevlileri de bulunuyor.

PKK Suriye yapılanmasının sözde Suriye sözcüsü Ferhad Şami, Türk istihbaratının bölgede çok güçlü bir ağ kurduğunu ve bu yapıyı çökertme amaçlı operasyon başlattıklarını açıkladı. Örgütün yayın organı, bu açıklamanın ardından bir dizi itiraf videosu yayınladı. Hasekeli Kürt aktivist Muhammed Huso, olayın bir boyutu ile bölge halkı için sindirme ve güç gösterisine, diğer taraftan örgüt içi hesaplaşma ve infaza dönüştüğünü anlattı.

Ölüleri Fırat Nehri'ne attılar
Muhammed Huso, öldürülenler arasında 20 PKK’lının bulunduğunu ve bazı ölülerin Fırat Nehri’ne atılmış olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı. Rakka eski meclis üyesi Hamza Nasır, kaçırılan ve öldürülenlerin büyük oranda Deyrizor kırsalı ve Rakka bölgesinden olduğunu anlattı. Yarubiye, Kamışlı, Haseke, Tel Temir ve Resülayn PKK’nın terör estirdiği diğer yerleşim birimleri.

3 ayda 700 PKK'lı öldürüldü
MİT ve TSK’nın Irak ve Suriye’de sürdürdüğü operasyonlarda 700 PKK’lı öldürüldü. Örgütün özellikle Suriye işgal sahasında 40’ı aşkın lojistik, eğitim, sözde eyalet sorumlusu saf dışı edildi. Özellikle Haseke-Kamışlı aksında tepe isimleri hedef alan özel operasyonlar, örgüt yapısı ve bölgedeki faaliyetlere ağır darbe oldu. Terörist yapılanmanın kadın kolu YPJ ve YPG’de sorumlu isimlerin ortalama görev süresinin yedi aya düştüğü ve bu zaman zarfında öldürüldükleri ortaya çıktı. Özellikle Deyrizor ve Rakka’da Koalisyon güçlerinin yürütülen sivil alıkoymalara destek verdiği kaydedildi.

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