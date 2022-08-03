Ethem Sancak ve eşi Nurten Sancak'ın şirketleri neler? Ethem Sancak ne iş yapıyor?

Eski Ak Partili isimlerden biri olan Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı. Bu olayın ardından Ethem Sancak'ın hayatı da merak edildi. Peki Ethem Sancak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aslen Siirtli olan Ethem Sancak 64 yaşında ve Nurten Yıldırım ile evli.

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Uzun yıllar AK Parti saflarında olan Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne geçti. Bu olayın ardından Ethem Sancak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak edildi. Ethem Sancak aslen Siirtli ve 64 yaşında. Nurten Yıldırım ile evli olan Ethem Sancak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

1954’te Siirt’te dünyaya gelen Ethem Sancak ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Ethem Sancak evli ve 2 çocuk babasıdır. Ethem Sancak’ın eşinin adı Nurten Yıldırım’dır. Ethem Yıldırım’ın çocuklarının adı ise Özer ve Ayşegül Sancak’tır. Özer Sancak, ünlü sunucu Ebru Akel ile evli.



İş dünyasında prensip edindiği yerli kalkınma ve küresel rekabette Türkiye liderliği sebebiyle önceliği sağlık sektörüne veren Sancak, 1981 yılında kurduğu Hedef Ecza Deposunu kısa sürede uluslararası marka haline getirerek 2001 yılında Alliance Boots ile stratejik ortaklık oluşturdu. 2014 yılına kadar Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Alliance Boots İcra Kurulu Üyeliğini görevini sürdürdü. Sancak, sağlık yatırımlarını Medical Park Hastaneler Grubu’nu kurmuş ve kısa bir süre sonra sağlık sektöründen ayrılarak Medya ve Savunma Sanayi yatırımlarına yönelmiştir.

2013 yılında Sancak, “Yeni Türkiye Vizyonu ancak Savunma Sanayi ve Uluslararası Medya Gücü ile korunabilir.” öngörüsüyle Türk Medya Grubu ve Star Medya Grubunu alarak “ES Medya Grubu” nu oluşturduktan sonra bir Türk Markası olan BMC’yi satın aldı.

2017 yılının son çeyreğine gelindiğinde Medya sektöründen ayrılarak Tarım ve Hayvancılık sektöründe yatırımlara yönelmiş ve Savunma Sanayi yatırımlarına da devam etmektedir.

Sancak, 2001 yılında “Yılın İşletmecisi” ve 2005 yılında “Yılın Girişimcisi” seçilmiştir. 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “ Milli Egemenlik Üstün Hizmet ve Onur Ödülü” verilmiştir. 2006 – 2010 yılları arasında Brezilya İstanbul Fahri Konsolosu olarak verdiği hizmetler sebebiyle Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lula da Silva tarafından, Brezilya’nın en üst düzey hizmet madalyası olan “Rio Branco Liyakat Nişanı” ile onurlandırılmıştır.

Modern bilimin kuruluşunda İslam medeniyetinin payını tüm dünyaya tanıtan Prof. Dr. Fuat Sezgin ile birlikte, 2010 yılında Fuat Sezgin İslam ve Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştur.

2004-2010 yılları arasında Türkiye Ecza Depocuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 2007-2008 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Sancak; ayrıca İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi, ERG Yürütme Kurulu Üyesi, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TUSEDAD) Kurucu Üyesidir.

1970'lerin sonunda Doğu Perinçek'in Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi Köylü Partisi'nde Merkez Komitesi üyeliği ve Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyesi, AK Parti MKYK üyesi, AK Parti Genel Merkez Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi olarak görev yaptı. Hindistan ve Pakistan depremlerinde göstermiş olduğu duyarlılık ve yardımlar sebebi ile “Türk Kızılayı Altın Madalyası”na layık görülmüştür.

Ethem Sancak evli ve üç çocuk babasıdır.

Ethem Sancak ve eşinin şirketleri nelerdir?

1987 yılında Es Ecza Deposu’nu, 1989’da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat’ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu’nu kurdu. Hedef Ecza Deposu’nun 2001 yılında Alliance Boots ile ortaklık kurması sonucu kurulan Hedef Alliance Holding yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Elindeki holding hisselerini satan Sancak, ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurmuş, bu şirketle kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC’yi satın almıştır