Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma hamlesine 'mesaj' yorumu

KPSS'de aynı soru skandalı sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınması sonrası Şamil Tayyar'dan "Umarım mesaj olur" yorumu geldi.

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ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınmasını değerlendiren AK Partili Tayyar, "Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok" yorumunu yaptı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Kararın soruşturma açısından doğru olduğunu belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Soruşturmanın selameti açısından isabetli bir karar. Kalemine sağlık. "