MHP 2023 seçimleri için kolları sıvadı! İlk adres bakın neresi olacak

MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek. Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

NTV'deki habere göre MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.

''2023 doğru: Aday belli karar net''

Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.