Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geldi

Galatasaray'da yapılacak yeni transferler merak edilirken ayrılıklar da art arda yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda Aytaç Kara'nın ardından bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi. Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da ayrılıklar üst üste yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yer almayacak. Alexandru Cicaldau'nun kiralık olarak gönderilmesi; Ömer Bayram'la ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması bekleniyor.

Morutan ayrılıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Olimpiu Morutan'la yolların ayrılması kararı alındı. Rumen on numaranın menajeri, oyuncusunun Pisa'ya transfer olduğunu duyurdu. Olimpiu Morutan'ın bu tercihinin nedeni ortaya çıktı.