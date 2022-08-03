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Uğur Dündar, kanser hastası gence yanıt verdi Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı

Uğur Dündar, kanser hastası gence yanıt verdi Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, forvet transferi beklentisi içinde olan sarı-lacivertli bir taraftarın paylaşımına "Merak etme...Çok az kaldı" yanıtını verdi.

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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de  transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, artık gözler tamamen forvet takviyesine çevrilmiş durumda. Özellikle Dinamo Kiev maçlarında yaşanılan forvet eksikliği nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe Yönetimi'nin önceliği golcüye çevirmiş durumda. 

Sarı Lacivertliler'in Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medyada bir taraftara yanıtı ise kısa sürede gündem oldu. 

Kanser tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçe'ye İyi bir forvet haberi ver de moral olsun abi yaprak kımıldamıyor :)" sorusunu bir gazeteciye sordu.

Bu soruya Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın yanıtı ise "Merak etme...Çok az kaldı..." oldu. 

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