Takım elbise ile simit satıyor Bursa'da aylık kazancına bakın bu mümkün mü
BURSA'da bir emekli memur, takım elbisesiyle her gün 20 kilometre yürüyüp simit satışı yapıyor.
Bursa'da yaşayan Ahmet Berksun (64), uzun yıllar memur olarak çalışıp emekli olduktan sonra seyyar satıcılığa başladı.
Berksun, ilerlemiş yaşına rağmen her gün takım elbisesini giyip kravatını takarak eline taktığı sepetiyle 30 bin adım atarak Bursa sokaklarında simit satıyor.
Şık giyindiği ve temiz olduğu için iyi müşterisi olan Berksun, çalışkanlığıyla herkesin takdirini alıyor.
"Emeklilikte canım sıkılınca simit satmaya karar verdim"
Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sıcak havaya rağmen takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Ben de simit satmaya karar verdim.