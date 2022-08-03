Takım elbise ile simit satıyor Bursa'da aylık kazancına bakın bu mümkün mü

"Emeklilikte canım sıkılınca simit satmaya karar verdim"

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sıcak havaya rağmen takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Ben de simit satmaya karar verdim.