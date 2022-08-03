Ufuk Özkan eşi Nazan Güneş kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği şaşırttı

Birçok kişinin Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteri ile tanıdığı ve sevdiği başarılı oyuncu Ufuk Özkan 17 yıllık eşi, oğlunun annesi Nazan Güneş'ten tek celsede boşandı. 2005 yılında nikah masasına oturan çiftin evliliği 17 yıl sürdü. Bu ayrılığın ardından Ufuk Özkan'ın eşi Nazan Güneş merak edildi. Peki Anadolu Ateşi'nde bas dansçı olan Nazan Güneş kimdir, kaç yaşında?

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Birçok dizi ve filmde rol alan, Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteri ile ünlenen oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı. Bir oğulları olan çift 2005 yılında büyük bir aşkla nikah masasına oturmuştu. Bu anlaşmalı ayrılığın ardından Ufuk Özkan'ın eşi Nazan Güneş merak konusu oldu. Nazan Güneş bir dönem Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak görev almıştı.

Sessiz sakin boşandılar: Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı.

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve "Ah Be Birader" filminde kamera karşısına geçen Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı.

Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşi Nazan Güneş Özkan Türk dansçıdır. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre Anadolu Ateşi'nde başdansçı olarak görev yaptı

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