Yavuzoğulları: Tarımın en büyük silahı PlantActivity

Tarıma Plant Activity ile savaş açan Yavuzoğulları, en güçlü silahı ile çiftçilerin tüm sorunlarına en köklü ve en organik çözümler sunuyor.

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Yavuzoğulları’nın imzası ve Ulvi Tokdemir’in öncülüğü ile piyasaya çıkan Plant Activity, çiftçilerin tarımda yaşadığı zorlu mücadelelere karşı en güçlü silah haline geldi.

Etkili formülü ve organik çözümleri ile çiftçilere rahat bir nefes aldıran Plant Activity organik sıvı gübre; Ulvi Tokdemir’in uzun süreli çalışmaları neticesinde piyasaya çıkmış, adeta tarım sektörünün parlayan yıldızı haline gelmiştir. Etkin ve tamamen organik formülü sayesinde verimliliği arttıran tüm etkenleri ortadan kaldırarak hem sağlıklı hem de verimli ürünler almak isteyen tüm çiftçilerin ilk tercihi Plant Activity oluyor.

Markayı uzun çalışmalar neticesinde büyük bir emekle kuran Ulvi Tokdemir, Plant Activity sıvı organik gübre ile sektörü fazla bir noktaya taşıyarak kısa sürede ürünün kalitesini de ortaya koymayı başardı. Temel beslenme için çiftçilerin ne kadar önemli bir konuma sahip olduğuna her seferinde değinen ünlü iş adamı Ulvi Tokdemir, aynı zamanda bilgi birikiminin ve doğru planlamanın çiftçilikte başarının en önemli anahtarı olduğunu da ifade etti.

Toprak ve bitkinin yapısı, bitkinin evreleri bilinmeden yapılan tarımın başarısız olma olasılığının yüksek olduğunu dile getiren Tokdemir; Plant Activity organik sıvı gübrenin bu noktada diğer tüm ürünlerden sıyrılarak çiftçilere her yönden destek olarak verimi üst düzeye çıkaracak bir ürün olduğunun haklı gururu içerisinde olduğunu ifade etti.

Tokdemir’den çiftçilere ders niteliğinde tavsiyeler geldi

Plant Activity markası, çalışmaları 15 yıl kadar sürse de resmi olarak 2019 yılında kurulmuş dolayısıyla da henüz gelişim sürecinde gibi görünen bir markadır. Ancak arka planda hazırlık aşamasında gelişim sürecini tamamlayarak bugünlere geldiğini belirten kurucu Tokdemir; 30 yıllık tarım hayatının neredeyse yarısını bu hayalini gerçekleştirmek için geçirdiğini dolayısıyla da evveliyatının göründüğünden çok daha eski olduğunu gururla ifade etti.



Eseriyle adeta gurur duyan Tokdemir; bu projeyi önce kendi çiftçilerimize destek olmak ve sonrasında ise tüm Avrupa’ya örnek olmak için bugüne kadar ilmek ilmek büyüttüğünü ve zirveye taşıdığını ifade ederken aynı zamanda çiftçilere de ders niteliğinde tavsiyeler vermeyi de unutmadı.

Çiftçiliğin verimli bir şekilde devam etmesinin önce toprak analizi, sonrasında ise doğru gübreleme planıyla mümkün olduğunu vurgulayan Tokdemir; çiftçilerin de bu süreçte toprak analizlerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini ve doğru gübreleme planı ile doğru yöntemler uygulamaları gerektiğini söyledi.

Hedef dünyada tek olmak

Plant Activity kurucusu Ulvi Tokdemir, tarım sektörüne yıllarını vermiş bir nevi bir emektar bir çiftçi olarak bu projesi için de uzun yıllar çalışıp tüm çalışmalarını ve deneyimlerini bu projede en ince ayrıntısına kadar kullanmış. Bu projenin bir zamanlar hayali olduğunu söyleyen Tokdemir, özellikle bilime güvenerek ve teknolojiyi takip ederek bu noktaya gelmesinin bir nebze de olsa daha kolay olduğunu açıklamalarına ekledi.



Tarımın gelişmesini, çiftçinin verimli tarım faaliyetleri yapabilmesi için bu yola çıktığını ifade eden iş insanı; tüm bu amaçlar doğrultusunda tamamen organik çözümlerden oluşturulmuş Plant Activity sıvı organik gübreyi deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuyarak ürettiğini anlattı.



Ulvi Tokdemir, her ne kadar şuan Türkiye genelinde markasını ciddi anlamda zirveye taşımış olsa da hala hayallerine tam olarak kavuşmadığını, asıl hedefinin yakın bir zamanda Avrupa’ya açılarak Plant Activity ile Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeleri tanıştırarak sektörde imajı olan bir marka hedeflediğini açıklayarak bundan sonraki hayalleri için de ipuçları verdi.