Ekrem İmamoğlu'nun 'içme suyu' iddiasına eski bakandan tepki: 3,5 yıldır hiç...

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3,5 yıldır herhangi bir içme suyu yatırımının bulunmadığını belirtti.

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Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlarla İstanbul'un içme suyu sorununu kökünden çözdüklerini kaydetti.

İstanbul'da su kaynaklarının kapasitesini 10 katına çıkardıklarını anlatan Eroğlu, "İstanbul'un suyunu bizler getirdik. Dev barajları, içinden otomobil geçen içme suyu arıtma tesislerini, içme suyu isale hatlarını, dünyanın en modern içme suyu arıtma tesislerini İstanbul'a kazandırdık. Tamamen çürümüş, küflenmiş içme suyu şebekesini modern borularla yeniledik." ifadelerini kullandı.

Melen Projesi ile İstanbul'un 2071'e kadar içme suyu sorununu çözdüklerini vurgulayan Eroğlu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu temin projesi olan Melen Projesi, toplam 4 safhadan müteşekkil olup nihai safhası tamamlandığında İstanbul'a yıllık takriben 1 milyar metreküp ilave su temin edilecek. Projenin ilk üç safhası tamamlanırken dördüncü safhasında ise çalışmaların büyük bölümü bitirildi. Bu kapsamda Melen Barajı'nın inşası İstanbul'un içme suyu arz-talep grafiğine göre planlandığı gibi devam ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin iş değil kuru laf ürettiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"15 yıldır Melen sisteminden İstanbul'a içme suyu iletilmesine rağmen sanki Melen'den şehre su verilmiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışmaları hamaset üretmekten başka bir şey değil. 3,5 yıldır kendilerinin yaptığı herhangi bir içme suyu yatırımı yok. İçme suyuna dair yaptıkları tek şey getirdiğimiz suya ve tarihi çeşmeye musluk takmaktan ibaret. Kadim İstanbul'umuza ve burada yaşayan aziz kardeşlerimize kesintisiz su vermek için bilgi, tecrübe, şevk ve heyecan ile akıllı bir işletme elzem. Tarih, İstanbul'a kimin şevkle hizmet ettiğini, kimin de milyarlarca lirayı reklam ve heykele harcayarak algı yönetmeye çalıştığını yazacak. Sevgili İstanbullular endişelenmeyin. Mevcut büyükşehir belediye başkanı su teminine dair hiçbir yatırım yapmamasına rağmen sizi susuz bırakmayız."