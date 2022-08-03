Bir iyi bir de kötü haber! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi İstanbul'a sağanak geliyor o tarihte de kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.