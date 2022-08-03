Bir iyi bir de kötü haber! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi İstanbul'a sağanak geliyor o tarihte de kavuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayınladı. İstanbul, Antalya, Tekirdağ başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağış görülecek. Öte yandan sıcaklık da kavuracak. İşte bölge bölge son durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bazı şehirlerde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurdun kuzey kesimleri hariç sıcak hava bunaltacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten de sıcak hava için uyardı ve "Ağustos ayı hem tatilseverler hem de tatil merkezleri için çok güzel geçecek. 17 Ağustos'ta Ülkemiz yine kıpkırmızı..." diyerek aşırı sıcaklara dikkat çekti.