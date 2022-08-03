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Serap Paköz son hali ile yine gündemde estetik mi instagram fitresi mi?

Serap Paköz son hali ile yine gündemde estetik mi instagram fitresi mi?

Star TV ekranlarında haftaiçi her gün Gerçeğin Peşinde programını canlı olarak sunan Serap Paköz son hali yine sosyal medyanın diline düştü. Fransız askısı yaptıran ve ard arda operasyonlar geçiren Serap Paköz kimdir, kaç yaşında ve boşandığı eşi kimdir soruları da merak edildi.

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Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Şimdi ise Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi.

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz, son görüntüsüyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor.

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