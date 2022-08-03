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Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS için talimat verdi Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ilk kez konuştu! Bugün başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS için talimat verdi Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ilk kez konuştu! Bugün başlıyor!

KPSS'deki aynı soru skandalı sonrası Devlet Denetleme Kurulu'ndan ilk açıklama geldi. KPSS'de cevap anahtarının ÖSYM tarafından yayınlanması sonrası soruların bazılarının Yediiklim Yayınevi'nin kitaplarıyla aynı sorular olması sosyal medyada fırtına koparmıştı. Şimdi gözler DDK'dan çıkan rapor sonrası KPSS 2022'nin iptal olup olmayacağında...

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2022 KPSS lisans oturumunda aynı soru skandalı ortalığı karıştırdı. ÖSYM yaptığı ilk açıklamada olayı "Asılsızdır" diyerek kestirip açmıştı ancak dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirildi. Resmi Gazete'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alındığı açıklandı.

Sosyal medyada Yediiklim yayınlarının deneme sınavlarındaki soruların birebir sınavda çıktığının ortaya çıkması üzerine fırtına kopmuştu. Şimde gözler sınavın iptal olup olmayacağında.

İnceleme bugün başlıyor

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, yaptığı ilk açıklamada “Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durumun varlığı gözüküyor" dedi. Müfettişlerin bugün ÖSYM'ye giderek incelemelere başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.”

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