Dört ülkeden 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu

2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay resmi başvuruda bulundu.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, söz konusu başvurunun yapıldığını belirterek, "Kıtamız için bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Uruguay'ın, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını ve turnuvayı kazandığını hatırlatan Dominguez, "Bu turnuva, 100 yaşına tarihinde sadece bir kez gelecek. Bu fırsat, iyi değerlendirilmeli ve Dünya Kupası yeniden evine dönmeli." çağrısında bulundu.

İspanya ile Portekiz, 2030'daki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için daha önce başvuruda bulunmuştu.