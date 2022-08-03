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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'dan sessiz sedasız ayrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'dan sessiz sedasız ayrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Tayvan ve Çin arasında krize neden oldu. Dünya kamuoyunun büyük ilgisi eşliğinde dün Tayvan'a inen Pelosi, temaslarını gerçekleştirmesinin ardından bugün ülkeden ayrıldı.

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Dünya siyasetinde dünden bu yana hareketli dakikalar yaşanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Çin tarafından tepki gelmesinin ardından Pelosi'nin bu ziyareti iptal edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Ancak Pelosi'nin uçağı dün Tayvan'a indi.

Tayvan tarafında coşkuyla karşılaşan Pelosi, temaslarını tamamlamasının ardından bugün ülkeden ayrıldı.

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