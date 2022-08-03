Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez ortaya çıkan siyah-beyaz fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce hiç kamuoyuna yansımamış fotoğrafları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ordu ziyaretinde karşılaştığı İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör tarafından hediye edilen fotoğraf albümünde ilginç detaylar yer alıyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde duygusal anlar yaşandığı ortaya çıktı.

Erdoğan, Ordu'da İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör ile karşılaştı.

İki eski dost geçmiş günleri yad etti, anılarını tazeledi. Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf albümü de hediye etti.

O buluşmayı Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde paylaştı. Selvi, Erdoğan'ın daha önce kamuoyuna yansımamış fotoğraflarını da yayımladı.

"Bu tür gezilerde bir de özel anlar olur. Objektiflere yansımayan özel paylaşımlar yaşanır. Size ondan söz etmek istiyorum." diyerek söze başlayan Selvi şöyle devam etti;

"Erdoğan Ordu’dayken İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör’den çok anlamlı bir hediye alıyor. Hüdaver Güngör ile Erdoğan 1966-1973 arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde aynı sınıfta birlikte okumuş. Erdoğan’a o dönemlere ilişkin siyah beyaz fotoğrafların bulunduğu albümü takdim ediyor. Erdoğan, arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafları görünce duygulanıyor. Hüdaver Güngör’le fotoğraf kareleri üzerinden o günleri yâd ediyorlar."

"Birbirimizden hiç kopmadık, çok zekiydi"

Hüdaver Güngör, sınıf arkadaşı Erdoğan’ı Selvi'ye şu sözlerle anlattı;

“Aynı sınıfta okuduk. İmam hatipliler olarak aramızda ayrı bir samimiyet, ayrı bir bağ vardı. Birbirimizden hiç kopmadık. Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda ‘İmam Hatip’i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen’le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl’dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı”

Eller duada

Hürriyet yazarı fotoğraf albümüne ilişkin detayları ise şöyle anlattı; "Hüdaver Güngör’le albümdeki siyah beyaz kareler üzerinden bir yolculuğa çıktık. İmam hatip öğrencileri bir bahçede cemaatle namaz kıldıktan sonra elleri dua için kaldırılmış. Erdoğan’ı Erdoğan yapan özelliklerinden biri de bu. Hangi makamda olursa olsun, ister başbakan ister cumhurbaşkanı. Kulluk borcunu hiçbir zaman ihmal etmedi. Başı secdede, eli Rabbine açık olarak duada oldu."

Farklı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yabancı devlet başkanları ile görüşmeler dışında pek ayak ayak üstüne atmadığına da dikkat çeken Selvi, gençlik fotoğraflarından birinde yer alan o detaya da "farklı Erdoğan" notu ile dikkat çekti, "Bu karede arkadaşlarının yanında ayak ayak üstüne atmış." dedi.