Antalya'da korkutan deprem! AFAD son dakika duyurdu

ANTALYA'dan son dakika deprem haberi geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 13.05'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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