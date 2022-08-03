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KPSS sorularının bazıları bin dolara satıldı iddiası ortalığı karıştırdı

KPSS sorularının bazıları bin dolara satıldı iddiası ortalığı karıştırdı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğunun ortaya çıkmasının ardından şimdi de başka bir iddia gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "2022 KPSS sorularının derin, karanlık internette sınavdan 1 ay önce 1000 Dolar karşılığında satıldığı ve soruların önceden bir yayınevine verildiği iddiaları doğru mudur?" dedi.

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31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların aynısının Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. 

Bu yaşananların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

KPSS'deki soruların daha önce başka bir yayınevi tarafından deneme sınavlarına koyulmasının ardından CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den yeni bir iddia geldi.

Antmen; konuyla ilgili ekran görüntülerini T.B.M.M'ye taşıdı
CHP'li vekil 2022 KPSS sorularından bazılarının sınavdan önce internette bin dolar karşılığında satıldığını iddia etti!

Sözlerine şöyle devam eden Mersin vekili Alpay Antmen şunları söyledi: 'Karanlık internet sitelerinde 1000 dolar karşılığında soruların satıldığı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili araştırma yapılacak mı?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: '2022 KPSS ile ilgili incelemeler devam ediyor. Veriler titizlikle değerlendirilecek. Gerekli adımlar atılacak. Bir evladımızın bile mağdur olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'

Halis Aygün görevden alınmıştı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

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