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Sivas'taki kayıp çocuk! Ekipler onu bakın nerede buldu

Sivas'taki kayıp çocuk! Ekipler onu bakın nerede buldu

SİVAS'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki çocuk kent merkezinde gezinirken bulundu. Küçük çocuk geceyi camide geçirdiğini söyledi.

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Diyarbakır'dan çobanlık yapmak için ailesiyle kente gelen Mehmet Demir'in (13) evlerine dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaybolan çocuğun kardeşi Miran Demir, ağabeyinin oyun oynarken yanlarından uzaklaştığını ve dün geceden bu yana kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Geceyi camide geçirmiş
AFAD ve jandarma ekiplerinin Demir'in kaybolduğu bölgede arama yaptığı sırada kayıp çocuğun kent merkezinde olduğu yönünde bilgi geldi. Ekipler, Mehmet Demir'i İnönü Caddesi'nde gezinirken bularak ailesine teslim etti.

Mehmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıldığı için gezmek üzere il merkezine geldiğini ve geceyi bir camide geçirdiğini söyledi.

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