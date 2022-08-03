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Taksicilerden taksimetre için yeni talep! Bakanlığa ilettiler

Taksicilerden taksimetre için yeni talep! Bakanlığa ilettiler

Taksi ücretlerine zam geldiği zaman taksimetre güncelleme için verdikleri ücretten ve yaşanan kuyruktan sıkıntı yaşayan taksiciler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına konuya kamunun el atması için çağrı yaptı.

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Taksimetreciler Dayanışma Derneği, taksimetre güncelleme ücretleri üzerinden haksız kazanç sağlanmaması ve ücretin doğru hesaplanabilmesi için bu ücretin kamu tarafından belirlenmesine yönelik talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilettiklerini bildirdi.

Dernek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesi çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yükselen döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak taksimetre ücretlerinin önceki dönemlere kıyasla daha sık güncellendiği ifade edildi.

Kur artışı, maaş zamları, kira giderleri ve işletme maliyetleri hesap edilerek geçmiş yıllara oranla tarife güncelleme işleminde de daha yüksek ücretlerin talep edildiği belirtilen açıklamada, taksimetreci esnafının aldıkları ücretlerin içeriği sorulmadan bunun fazla olduğunu söylemenin akla ve insafa sığmadığı savunuldu.

Taksimetrecilik yapmanın zorluklarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu ücretlerin haksız kazançlara sebep olmaması ve doğru hesaplanabilmesi için devlet tarafından belirlenmesi gerektiğini ve bu yöndeki talebimizi ilgili bakanlığa sunmuş bulunmaktayız. Taksimetre bayileri ve üreticilerinin yaptıkları iş ve icra ettikleri meslekleri 'beş dakikalık iş' olarak değerlendirilemez. O 'beş dakikalık iş'in yapılabilmesi için her bayi ve üretici belirli bir yatırım yapmakta, tesisler kurmakta, mühendisler çalıştırmakta, teknik personel yetiştirmekte ve çalıştırmakta, yetki ve sertifikasyon için her yıl binlerce lira para harcamakta ve yaptığı her güncellemenin vergisini kuruşu kuruşuna ödemektedir. Sayın Palandöken'e çağrımız, bu konudaki açıklamasını bir de taksimetreci esnafını dinleyerek güncellemesidir."

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