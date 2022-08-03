Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladı! Susma hakkını kullandı

TOKAT’ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.’yi (26) yaralayan Fatma G. (24) işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Zanlı dün basın mensuplarına olayın ardından 'pişmanım' demişti.

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Olayın zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı.

Genç kadın adliyeye çıkartıldığı dakikalarda ise öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız (27) son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.