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Sapık öğretmen! 13 yaşındaki öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi

Sapık öğretmen! 13 yaşındaki öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi

ABD’de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Marka Bodine, o dönem 13 yaşında olan öğrencisiyle 3 yıl boyunca cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Ancak hamile olduğu öğrenilince cezası ertelendi.

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ABD’nin Teksas eyaletindeki Tomball ilkokulunda öğretmenlik yapan Marka Bodine, 13 yaşındaki bir öğrencisiyle 3 yıl boyunca cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Ancak hamile kaldığı için hapis cezası ertelendi. Yerel kaynaklar, bebeğin başka birisinden olduğunu söyledi. Savcılar, Marka Bodine için 20 ila 40 yıl hapis cezası talep etmişti.

Mahkeme belgelerine göre, uygunsuz ilişki geçen yıl Bodine'nin Tomball ilkokulundaki okul müdürüne eski bir öğrencisi tarafından taciz edildiğini bildirmesinden sonra ortaya çıktı. Bodine okul müdürüne, o sırada 13 yaşında olan çocuğun kendisini tehdit ettiğini, özel fotoğraflarına eriştiğini söyledi.

Müfettişler, hem Bodine'nin hem de çocuğun telefonunda yapılan incelemenin ardından, ikilinin arasında birkaç mesaj ve görüntü alışverişi olduğunu gördü. Görüntülerden bazıları son derece müstehcendir. Çocuk sorguya çekildiğinde, Bodine ile çevrimiçi bir oyunda tanıştıklarını daha sonra birbirlerine mesaj atmaya başladıklarını söyledi.

İkisinin müstehcen görüntü alışverişi yapmaya başladığını ve 13 yaşındayken cinsel ilişkiye girmeye başladıklarını ifade etti. Bu ilişki 3 yıl boyunca sürdü. Çocuk yetkililere, Bodine'nin boşandıktan sonra siteye taşındığını ve ikilinin sınıfta ve arabada cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Soruşturmanın ardından Bodine, eski öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve müstehcen görüntü gönderdiğini kabul etti. Bodine tutuklandı ve cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Kaynak: Posta

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