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Konya'da 4,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören kişiden acı haber!

Konya'da 4,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören kişiden acı haber!

 KONYA'da 4,5 yıl önce bir inşaatta asansör montajı yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralanan Ahmet Arık yaşamını yitirdi.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 4,5 yıldır tedavisi süren 28 yaşındaki Ahmet Arık, yaşam mücadelesini kaybetti. Arık'ın cenazesinin, Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?
Merkez Selçuklu ilçesi Saray Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 26 Ocak 2018'de çalıştığı şantiyede asansör montajı yaparken, duvarla asansör kabini arasında sıkışınca ağır yaralanan Arık, tedavi altına alınmıştı.

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