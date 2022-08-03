Slovacko maçı öncesi Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jesus, Süper Lig'e öncelik verdiğini ifade etti. Portekizli hoca, "Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısı düzenledi.

"Gruplara kalmak istiyoruz"

Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini belirten Jesus, “Yarın ki maç bizim için farklı maç olacak. Avrupa Ligi’nde gruplara katılmak istiyoruz. Bu turnuvada da iyi takımlar var, normalde Türk takımları turnuvalarda çok ileri gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz gruplara kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

En hazır transfer kim?

Yeni transferlerin durumunu değerlendiren Jesus, "Gustavo Henriqe, Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres, Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan Gustavo en hazır durumda olanı." şeklinde konuştu.

Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Şu anda yüzdesel olarak net bir şey diyemem. Ama şüphe yok ki daha güçlü oluyoruz. Takımımız güçlü ve dengeli. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Transferlerimiz güç katacak. Her geçen gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular sistemi anlıyor ve adapte oluyor.

Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar! Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız."

"Derin bir kadromuz var. Sakatlık durumunda kalite kaybetmemek için bir kadro oluşturduk. Süre almayan oyuncularımız oynayabilir. Taraftarlarımız bize inansınlar. Önce Türkiye Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları Avrupa arenasında çok fazla ileri gidemediler. Biz iyi başlamak istiyoruz. Kendi imkanlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda ileriye gitmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli."

Maç saat kaçta hangi kanalda? Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla ilk maçı İstanbul’da oynayacak. Fenerbahçe Slovacko mücadelesi 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN dijital platformdan yayınlanacak. Rövanş maçı ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

"Forvet transferi zaten yaptık"

"Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar iyiydi. Joao Pedro transferini yaptık. Rossi, King, Berisha, Serdar'a güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak."