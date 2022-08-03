Antalya'da ağaç altında bulundu! 10 günlük bebeği başka bir anne hayatta tuttu
ANTALYA'da ağaç altında, yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek bulundu. Yeni anne olmuş başka bir kadın tarafından emzirilen bebek sonrasında sağlık ekiplerine teslim edildi. Bebeği emziren kadın, 'Çok açtı, bir anne bunu nasıl yapar' diye konuştu.
Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.
Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi.
Yoğun bakımda
Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
100'ün üzerinde araç plakası mercek altına alındı
Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100’ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.