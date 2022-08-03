'Razoni' ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bir arada; tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
UKRAYNA'da yola çıkan tahıl yüklü gemi İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti. Lübnan'a doğru yola çıkan 'Razoni' adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. İşte Boğazın birçok noktasından görüntüler...
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, gemide inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı'ndan yola çıkarak gemiye ulaşmıştı.
Heyet yaklaşık 2 saat süren denetiminin ardından gemiden ayrılmıştı. Denetimlerin tamamlanmasının ardından bir süre daha Sarıyer açıklarında kendine ayrılan bölgede bekleyen "Razoni" adlı gemi, Lübnan'a gitmek üzere yola çıktı.
İstanbul Boğazı'ndan da geçen "Razoni", Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinden geçerken görüntülendi. İşte tahıl gemisinin İstanbul Boğazı'nın birçok noktasından gelen o görüntüleri...