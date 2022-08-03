'Razoni' ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bir arada; tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, gemide inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı'ndan yola çıkarak gemiye ulaşmıştı.