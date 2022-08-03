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Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte Uludere'ye gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte Uludere'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 2011'de 34 kişinin öldüğü Uludere'ye ziyarette bulunacak.

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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sosyal medya hesabından, “Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski’ye gidiyor” diye yazdı.

Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde açıklama yapacak. Helalleşme ziyaretleri kapsamında yapılacak olan bu ziyarette CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.

28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde Türk Hava Kuvvetleri'nin terörist şüphesi üzerine F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda 34 kaçakçı olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetmişti.

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