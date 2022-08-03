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Ümit Özdağ'dan KPSS iddiası: Dershanenin sahibi ÖSYM"den başka ihaleler de almış!

Ümit Özdağ'dan KPSS iddiası: Dershanenin sahibi ÖSYM"den başka ihaleler de almış!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KPSS'deki aynı soru skandalı sonrası bugün ÖSYM önüne gitti. Özdağ, "Bu soruları hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf. Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini söyledi.

Özdağ, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DDK'ye inceleme talimatı verilmesinin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Özdağ, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Bu sınav ve bundan önce yapılan birkaç sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde Türk kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur."

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