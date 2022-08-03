Çöp evden çıkan Cem Muhammet'ten sevindiren haber! En çok sorduğu soru ancak izin yok!

En çok çikolata soruyor izin verilmiyordu

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, “Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Onları peyderpey yemesi lazım.