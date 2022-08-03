Çöp evden çıkan Cem Muhammet'ten sevindiren haber! En çok sorduğu soru ancak izin yok!
Çöp evden çıkan Cem Muhammet teyzesinin evinde gördüğü kötü muameleden sonra Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedaviyle sağlığına yeniden kavuşuyor. Küçük çocuk sadece 17 kilo ağırlığında çıkmıştı. Doktoru yaklaşık bir haftayı geçen tedavisinde aldığı kiloyu açıkladı. Doktorlara en çok yemek için sorduğu ancak izin alamadığı şey de ortaya çıktı.
Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
"Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde çok mutlu oldum” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 9 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.
En çok çikolata soruyor izin verilmiyordu
Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, “Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Onları peyderpey yemesi lazım.