Türkiye'ye Bitcoin alın diyen CEO, şirketi 2 milyar dolar kaybedince işinden oldu

MicroStrategy'nin kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın nedeni açıklanmadı ancak şirket, geçtiğimiz çeyrek için hem Bitcoin'den hem normal bilançosunda devasa zarar açıkladı. Saylor geçtiğimiz eylül ayında “Bitcoin, Türkiye için umuttur” açıklamasında bulunmuştu.

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ABD’nin kurumsal dünyasında kripto paraların en önemli destekçilerinden biri olarak bilinen Michael Saylor, MicroStrategy’deki CEO’luk görevini yardımcısına bıraktığını açıkladı. Görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek Saylor, kripto para birikimini artırmaya odaklanacağını ifade etti.

MicroStrategy'yi Bitcoin aracısı haline getiren Saylor, ikinci çeyrekte çok ciddi büyüklükte zarar açıklamak zorunda kaldı. İstifa kararı da şirketin ikinci çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi.

Saylor, şirkete yaklaşık 4 milyar dolara Bitcoin satın aldırmıştı. Ancak satın alınan Bitcoin'in şu anki değeri 3 milyar dolara karşılık geliyor. Saylor bu hatası nedeniyle şirketi 1 milyar dolara zarar uğrattı. Şirketin kümülatif zararı ise 1.989 milyar dolar olarak açıklandı.

Yazılım şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, geçen yıl eylül ayında dolar kurunda yaşanan yükselişin ardından, “Bitcoin, Türkiye için umuttur” açıklamasında bulunmuştu.