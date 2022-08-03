Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay güzelliği ile annesinin tahtına aday! Genç kız oldu, son hali büyüledi

Bir dönemin gözde mankenlerinden Demet Şener, basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünya evine girmişti. Ünlü çift evliliklerini bir kız bir erkek çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerini ihanet sebebiyle noktalayan çift hayatlarına devam ediyor. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor. Örnek anne olarak gösterilen Şener, geçtiğimiz günlerde kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü kutladı. Kızının son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Şener'in takipçileri boyunu babasından, güzelliğini annesinden almış yorumunu yaptı.