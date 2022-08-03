Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay güzelliği ile annesinin tahtına aday! Genç kız oldu, son hali büyüledi
Mankenlikle adını duyuran, sunuculuğu ile hafızalara kazınan Demet Şener, basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenmiş, çift sonrasında ilişkilerini ihanet sebebiyle noktalamıştı. Evliğinden bir kızı ve bir oğlu olan Şener örnek anne olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde kızının yeni yaşını kutlayan Şener'in takipçileri İrem'in son halini görünce inanamadı. İrem Kutluay güzelliği ile büyüledi...
Bir dönemin gözde mankenlerinden Demet Şener, basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünya evine girmişti. Ünlü çift evliliklerini bir kız bir erkek çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerini ihanet sebebiyle noktalayan çift hayatlarına devam ediyor. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor. Örnek anne olarak gösterilen Şener, geçtiğimiz günlerde kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü kutladı. Kızının son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Şener'in takipçileri boyunu babasından, güzelliğini annesinden almış yorumunu yaptı.
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla tatil yapıyor. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı.
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem büyüdü. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla tatil yapıyor.
Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.