BIST 2.684
DOLAR 17,97
EURO 18,25
ALTIN 1.016,60
HABER /  GÜNCEL

Emir Sarıgül’den flaş ‘28 Şubat’ paylaşımı! Hedefinde Aydın Doğan ve Zafer Mutlu mu var?

Emir Sarıgül’den flaş ‘28 Şubat’ paylaşımı! Hedefinde Aydın Doğan ve Zafer Mutlu mu var?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “28 Şubat’ı yapan dönemin komuta kademesindeki askerler, yargılandı, hapise girdi ya da ceza aldı. Peki, 28 Şubat’a giden süreçte yayın yapan gazetelerin sahipleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “28 Şubat’a giden süreçte yayın yapan gazetelerin sahipleri, genel yayın yönetmenleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?” diye sordu.

Emir Sarıgül’ün paylaşımı şöyle:
"28 Şubat’ı yapan dönemin komuta kademesindeki askerler, yargılandı, hapise girdi ya da ceza aldı.

Peki 28 Şubat’a giden süreçte yayın yapan gazetelerin sahipleri, genel yayın yönetmenleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?"

Emir Sarıgül, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş ile 1 Mart 2008’de evlendi.

Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikâhı Emir Sarıgül’ün babası dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı.

Emir Sarıgül’ün nikâh şahitleri arasında 28 Şubat süreci yayınlarıyla hedef gösterilen Hürriyet Gazetesi’nin sahibi Aydın Doğan da vardı.

Yani, Emir Sarıgül bugün yaptığı paylaşımda nikâh şahidi Aydın Doğan hakkında “Bir işlem yapıldı mı?” diye sordu.

Nikah şahidi olan diğer isimler ise şöyleydi:
Kadir Topbaş, Mesut Yılmaz, Hüsamettin Özkan, Abdülkadir Aksu, Muammer Güler ve Rahmi Koç.

KAYNAK: (medyaradar)

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Özhaseki: CHP Belediyesi denilince akla; çöp, çamur ve yolsuzluk gelir
Mehmet Özhaseki: CHP Belediyesi denilince akla; çöp, çamur ve yolsuzluk gelir
Cemevi saldırısında flaş gelişme! 3 şüpheli Savcılığa sevk edildi
Cemevi saldırısında flaş gelişme! 3 şüpheli Savcılığa sevk edildi
CHP grup toplantılarının yapılacağı illerde adaylık anketi yapacak
CHP grup toplantılarının yapılacağı illerde adaylık anketi yapacak
Dolar/TL kuru 18 lirayı aşarak yılın zirvesini gördü
Dolar/TL kuru 18 lirayı aşarak yılın zirvesini gördü
Tayvan’dan Çin’e yanıt: “Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız”
Tayvan’dan Çin’e yanıt: “Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız”
Çaldığı köpeği tekmeledi, yetmedi kaldırıp yere savurdu! O cani gözaltına alındı
Çaldığı köpeği tekmeledi, yetmedi kaldırıp yere savurdu! O cani gözaltına alındı
AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun 1000 gününü değerlendirdi Vaatlerini gerçekleştirmesi yüzde 5.9
AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun 1000 gününü değerlendirdi Vaatlerini gerçekleştirmesi yüzde 5.9
Türkiye'ye Bitcoin alın diyen CEO, şirketi 2 milyar dolar kaybedince işinden oldu
Türkiye'ye Bitcoin alın diyen CEO, şirketi 2 milyar dolar kaybedince işinden oldu
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı NASA birinci seçmişti
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı NASA birinci seçmişti
Mersin'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Mersin'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor