Emir Sarıgül’den flaş ‘28 Şubat’ paylaşımı! Hedefinde Aydın Doğan ve Zafer Mutlu mu var?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “28 Şubat’ı yapan dönemin komuta kademesindeki askerler, yargılandı, hapise girdi ya da ceza aldı. Peki, 28 Şubat’a giden süreçte yayın yapan gazetelerin sahipleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “28 Şubat’a giden süreçte yayın yapan gazetelerin sahipleri, genel yayın yönetmenleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?” diye sordu.

Emir Sarıgül’ün paylaşımı şöyle:

"28 Şubat’ı yapan dönemin komuta kademesindeki askerler, yargılandı, hapise girdi ya da ceza aldı.

Peki 28 Şubat’a giden süreçte yayın yapan gazetelerin sahipleri, genel yayın yönetmenleri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?"

Emir Sarıgül, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş ile 1 Mart 2008’de evlendi.

Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikâhı Emir Sarıgül’ün babası dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı.

Emir Sarıgül’ün nikâh şahitleri arasında 28 Şubat süreci yayınlarıyla hedef gösterilen Hürriyet Gazetesi’nin sahibi Aydın Doğan da vardı.

Yani, Emir Sarıgül bugün yaptığı paylaşımda nikâh şahidi Aydın Doğan hakkında “Bir işlem yapıldı mı?” diye sordu.

Nikah şahidi olan diğer isimler ise şöyleydi:

Kadir Topbaş, Mesut Yılmaz, Hüsamettin Özkan, Abdülkadir Aksu, Muammer Güler ve Rahmi Koç.

KAYNAK: (medyaradar)