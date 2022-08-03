DDK'dan KPSS ile ilgili suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. YÖK Başkanı da devam eden soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olmasına yönelik iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Talimatın ardından müfettişlerden oluşan heyet ÖSYM'ye gönderildi.

"Bir sorun görünüyor"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" dedi. Görevlendirilen heyetin yerinde inceleme yapacağını belirten Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı şöyle konuştu: "Bir heyet görevlendirdik. Müfettişlerden oluşan heyet yerinde inceleme ve araştırma yapacak. ÖSYM'deki inceleme ve araştırma sürecine ilişkin bir süre vermemiz şu aşamada mümkün değil. Tabloyu tam olarak görmemiz lazım. Ancak mümkün olan en kısa sürece raporumuzu Cumhurbaşkanına sunacağız. Bir sorun göründüğünü ifade etmiştim. Sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek."

ÖSYM Başkanı görevden alındı

KPSS'de yaşanan skandal ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

YÖK'ten açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.