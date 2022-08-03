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Cemevi saldırısında flaş gelişme! 3 şüpheliden biri tutuklandı

Cemevi saldırısında flaş gelişme! 3 şüpheliden biri tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.O.K, Ç.C.B. ve B.G, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan şüphelilerden saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen A.O.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Soruşturmanın geçmişi
Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli A.O.K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

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