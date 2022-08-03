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Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır

Abdülhamid Han sondaj gemisi hidrokarbon arama görevine hazır

Türkiye enerjide kendi kendine yeten ülke iddiası ile doğalgaz, petrol ve hidrokarbon arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu faaliyetlerin tamamlayıcılarından biri olan sondaj gemisi faaliyete hazır.

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Sondaj gemileri, Türkiye'nin enerji araştırmalarında ve enerjide kendi kendine yeten bir ülke haline gelme hedefinde önemli bir yer taşıyor.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Sondaj gemisi 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kaldı
Yaklaşık 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han Türk bayrağı rengine boyandı ve gövdesine bayrak motifi işlendi
Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Filonun en güçlü gemisi
Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

238 metre uzunluğunda
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilecek
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

9 Ağustos'ta görevde
İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

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